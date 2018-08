später lesen Ex-Nationalspieler Englands Rooney führt DC United zum nächsten Sieg FOTO: Peter Byrne FOTO: Peter Byrne Teilen

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney kommt in der nordamerikanischen MLS immer besser in Fahrt. Mit zwei Treffern führte der 32-Jährige DC United zum zweiten Sieg in Folge. dpa