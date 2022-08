Premier League : Rot für Tuchel und Conte nach Zoff - „Nichts Schlimmes“

Thomas Tuchel (Mitte r) und Antonio Conte (Mitte l) sehen beide Rot für diese Aktion. Foto: Paul Terry/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

London Das Premier-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur war packend - doch spektakulär wurde es nach dem Abpfiff, als die Trainer Thomas Tuchel und Antonio Conte aneinander gerieten.

Tuchel ließ seinen Trainerkollegen zunächst nicht los, was diesem überhaupt nicht gefiel. Wie zwei Wildgewordene standen sich beide plötzlich Stirn an Stirn gegenüber, brüllten sich an und konnten nur mit Mühe voneinander getrennt werden.