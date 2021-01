Serie A : Rückkehrer Ibrahimovic schießt AC Mailand zum Sieg

Cagliari Der AC Mailand ist dank seines Stürmer-Stars Zlatan Ibrahimovic weiter souveräner Tabellenführer in der italienischen Serie A.

Bei seinem Startelf-Comeback erzielte der Schwede am Montagabend beide Treffer zum 2:0 (1:0)-Erfolg der Mailänder bei Cagliari Calcio. Zuerst verwandelte der 39-Jährige einen an ihm selbst verwirkten Foulelfmeter (7.). In der 52. Minute erhöhte „Ibra“ auf 2:0. Es waren die Tore Nummer elf und zwölf im achten Saisonspiel für den Schweden. Ibrahimovic war am 10. Januar nach siebenwöchiger Verletzungspause zu einem Kurzeinsatz gekommen.