La Liga : Rückschlag für Spitzenreiter FC Barcelona: Pleite in Almería

Amería Der FC Barcelona hat sich kräftig blamiert. Der Spitzenreiter der spanischen Fußball-Meisterschaft kassierte gegen einen Aufsteiger die zweite Saisonniederlage und konnte das Remis von Verfolger und Erzrivale Real im Madrider Stadtduell nicht nutzen.

Nach dem Scheitern in der Europa League unter der Woche an Manchester United war es ein weiterer Rückschlag für Barça, das zuvor sieben Liga-Siege in Serie gefeiert hatte. Das einzige Tor erzielte El Bilal Touré in der 24. Minute.