Chelsea-Profi : Rüdiger: Havertz „für jeden Topverein eine Verstärkung“

London Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea hat Bayer Leverkusens Kai Havertz in den höchsten Tönen gelobt.

In Timo Werner hat Chelsea zur neuen Saison schon einen deutschen Offensivstar verpflichtet. Der 24 Jahre alte ehemalige Stürmer von RB Leipzig ist im FA-Cup-Finale gegen Arsenal am Samstag zwar noch nicht spielberechtigt, hat in dieser Woche aber schon mit seinem neuen Verein trainiert. „Ich habe den Eindruck, er ist happy“, berichtete Rüdiger. „Er spricht bereits gutes Englisch. Und der Einstand ist ihm ganz gut gelungen, auch weil es hier viele junge Spieler gibt. Vielleicht ist es dadurch etwas entspannter für ihn.“