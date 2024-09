Fußball Ruheständler Szczesny vor Comeback als ter-Stegen-Ersatz

Nach der schweren Knieverletzung von Marc-André ter Stegen soll Wojciech Szczesny den deutschen Nationaltorwart in den kommenden Monaten beim FC Barcelona ersetzen. Der 34 Jahre alte Pole sei am Vormittag in Barcelona eingetroffen und habe dort inzwischen bereits die vorgeschriebene ärztliche Untersuchung absolviert, berichteten die Fachzeitungen „Mundo Deportivo“ und „Sport“ sowie andere spanische Medien. Szczesny werde einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben.