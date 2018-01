Sané und Gündogan in England auf Meisterkurs

So spektakulär das 2:2 zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal auch war - weder Antonio Rüdiger noch Mesut Özil und Shkodran Mustafi haben kaum noch Chancen auf die englische Meisterschaft. Leroy Sané und Ilkay Gündogan steuern dagegen mit Manchester City dem Titel entgegen. Von Philip Dethlefs, dpa

So läuft es bisher in dieser Saison für die deutschen Spieler und Trainer in England:

LEROY SANÉ

Der Nationalspieler nimmt in seinem zweiten Jahr bei Manchester City Kurs auf die englische Meisterschaft. Nach einem Rüffel von Trainer Pep Guardiola zum Saisonstart traf Sané sechsmal für die Skyblues und gab sechs Vorlagen. Der Ex-Schalker hat als Stammspieler maßgeblichen Anteil am Erfolg des Spitzenreiters, der 15 Punkte Vorsprung hat.

ILKAY GÜNDOGAN

Nach langer Verletzungspause kam Gündogan in der Premier League am fünften Spieltag zu seinem ersten Einsatz. Insgesamt 15-mal stand er auf dem Platz, viermal davon in der Startelf von Manchester City. Beim 4:1 gegen Tottenham Hotspur im Dezember erzielte er sein erstes Saisontor.

JÜRGEN KLOPP

Der Coach des FC Liverpool äußerte vor kurzem die Hoffnung, noch auf Jahre die „perfekte Lösung“ für den Club zu sein, „sofern es Raum für Verbesserung gibt“. Sollte er mit Liverpool einen Titel holen, könne er sich allerdings vorstellen, aufzuhören. Bei derzeit 18 Punkten Rückstand auf die Spitze ist zumindest die Meisterschaft kein Thema.

EMRE CAN

Der 23-Jährige steht beim FC Liverpool regelmäßig in der Startelf. Seine Zukunft bei den Reds ist dennoch offen. Cans Vertrag endet im Sommer. Klopp äußerte zuletzt, er wolle den Mittelfeldspieler „nicht unter Druck setzen“. Erzrivale Man United soll interessiert sein.

MESUT ÖZIL

Der Weltmeister erlebt erneut eine enttäuschende Saison mit Arsenal, das nur Sechster ist. Zu den Topscorern der Liga zählt Özil, dessen Vertrag im Sommer endet, trotz einiger starker Auftritte nicht. Coach Wenger hofft trotz stockender Vertragsgespräche, dass Özil bleibt.

ANTONIO RÜDIGER

Nach eigener Aussage fühlt sich Rüdiger sehr wohl bei Chelsea. Der 24-Jährige, der im Sommer aus Rom zu Englands Meister wechselte, kommt in der Rotation von Trainer Antonio Conte immer häufiger zum Einsatz. Dabei erzielte der Verteidiger sogar schon zwei Tore.

DAVID WAGNER

Er führte Huddersfield Town sensationell zurück ins Oberhaus. Längst ist Wagner aus dem Schatten seines Kumpels Klopp getreten. Nun peilt der umworbene Coach mit den Terriers den Klassenverbleib an. Bei 24 Punkten und Tabellenplatz elf ist das realistisch.

CHRISTOPHER SCHINDLER

Der Aufstiegsheld, der Huddersfield im Playoff-Finale mit seinem Elfmeter in die Premier League schoss, ist auch in Liga eins eine der Säulen des Erfolgs. In 21 von 22 Spielen stand Schindler in der Startelf. Ohne seinen ersten Platzverweis im November wären es 22.

UND SONST

Shkodran Mustafis Leistungen schwanken ähnlich wie die seines Vereins Arsenal. Mannschaftskollege Per Mertesacker, der seine Profi-Karriere im Sommer beenden will, spielt nur noch selten. Beim FC Liverpool ist Torwart Loris Karius nur die Nummer zwei in der Liga, dafür aber in der Champions League gesetzt.

Huddersfields Michael Hefele spielte verletzungsbedingt in Liga eins bisher nur eine Minute gegen Newcastle und hofft auf ein Comeback im Januar. Besser läuft es für Chris Löwe, er kommt auf 15 Einsätze in der Startelf und drei Einwechslungen. Bei Aufsteiger Brighton&Hove Albion überzeugt Pascal Groß. Der Ex-Ingolstädter absolvierte bisher alle 22 Liga-Spiele und erzielte dabei schon vier Tore.

