FC Barcelona : „Schisma in der Barça-Führung“: Sechs Rücktritte

Barcelona Showdown im Machtkampf beim spanischen Topclub FC Barcelona: In einem Massenprotest gegen den umstrittenen Präsidenten Josep Bartomeu sind gleich sechs Direktoren des amtierenden Meisters zurückgetreten, darunter die beiden Vizepräsidenten Emili Rousaud und Enrique Tombas.

In einem am Karfreitag in verschiedenen Medien abgedruckten Brief forderten sie unter anderem Neuwahlen. Die Zeitung „Sport“ sprach von einem „Schisma in der Barça-Führung“.