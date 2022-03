Nach Aus für Katar-WM : Schweden-Coach Andersson will Ibrahimovic weiter einbinden

Chorzow Nach dem Aus in der WM-Qualifikation setzt der schwedische Fußball-Nationaltrainer Janne Andersson auch in Zukunft auf die Erfahrung von Altstar Zlatan Ibrahimovic.

„Ich wäre dumm, wenn ich ihn nicht irgendwie einbinden würde“, sagte der Coach nach dem 0:2 in Polen im Playoff-Finale um ein Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar. Ibrahimovic ließ seine sportliche Zukunft im Nationalteam offen. „Ich bin nicht hier, weil es um mich geht, es geht um Schweden. Das Wichtigste ist, was mit Schweden passiert, nicht was mit mir persönlich passiert. Ich bin ein Puzzleteil von vielen Puzzleteilen“, sagte der 40-Jährige.