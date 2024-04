Fußball Schweden stellt sich gegen Videobeweis im Fußball

In Deutschlands Bundesliga wurde der Videobeweis bereits in der Saison 2017/18 eingeführt. Über seine Anwendung gibt es bis heute im deutschen Profifußball immer wieder Diskussionen. In den Spitzen-Wettbewerben der UEFA und des Weltverbands FIFA ist der VAR ebenfalls ein Standard-Hilfsmittel für die Schiedsrichter.