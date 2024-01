Sportgala in Stockholm Schwedens Sport würdigt krebskranken Sven-Göran Eriksson

Die schwer an Krebs erkrankte Trainerlegende Sven-Göran Eriksson ist in seiner schwedischen Heimat von der versammelten Sport-Elite gewürdigt worden. Auf der schwedischen Sportgala Idrottsgalan wurde der langjährige Fußballtrainer in Stockholm mit lang anhaltenden stehenden Ovationen bedacht, in einem Videoeinspieler richteten Weggefährten wie die früheren englischen Nationalspieler John Terry und Wayne Rooney herzliche Worte an den 75-Jährigen.