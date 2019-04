Schweinsteiger-Team Chicago Fire verliert in New York

Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire im achten Saisonspiel der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS die dritte Saisonniederlage kassiert. dpa

Beim Team New York City verlor die Mannschaft des 2014-Weltmeisters mit 0:1 (0:1). Den entscheidenden Treffer für die Gastgeber erzielte der Argentinier Valentin Castellanos bereits in der 9. Minute. Chicago Fire ist in der Eastern Conference der MLS mit neun Punkten derzeit Achter.

