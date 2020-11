Nationalspieler in Quarantäne : Sechs Salzburg-Profis positiv auf Corona getestet

Salzburg Bei Bayern Münchens Champions-League-Gegner Red Bull Salzburg sind gleich sechs Auswahlspieler verschiedener Nationen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der österreichische Fußball-Serienmeister weiter mitteilte, sei das Ergebnis der ausschließlich bei Nationalspielern vor der Länderspielpause durchgeführten Tests am Sonntagabend übermittelt worden. „Die betroffenen Spieler sind derzeit ohne Symptome und haben sich bereits in Quarantäne begeben“, hieß es in der Mitteilung. Die Namen der betroffenen Spieler wurden nicht bekanntgegeben.

Die positiven Tests haben die Vereinsverantwortlichen überrascht. Denn ein am Freitag ausgewerteter Corona-Test für das Spiel am Sonntagabend gegen Rapid Wien (1:1) war den Club-Angaben zufolge bei allen Spielern negativ ausgefallen. Noch am Montag sollte sich das gesamte Team erneut einer Testserie unterziehen, „um den unterschiedlichen Testergebnissen innerhalb so kurzer Zeit auf den Grund zu gehen bzw. generell größtmögliche Klarheit über den Infektionsgrad der Spieler zu erhalten“.