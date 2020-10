Deutschland-Gegner : Shaqiri bei Schweiz positiv auf Corona getestet

Bern Nach den Corona-Fällen bei der Ukraine gibt es auch beim weiteren Deutschland-Gegner Schweiz vor den anstehenden Fußball-Länderspielen einen positiven Test.

Die SFV-Auswahl von Trainer Vladimir Petkovic trifft in der Nations League am 13. Oktober in Köln auf die deutsche Nationalmannschaft. Zuvor stehen an diesem Mittwoch ein Testspiel in St. Gallen gegen Kroatien und die Nations-League-Partie in Spanien (10. Oktober) an.