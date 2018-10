Skibbe vor dem Aus als Nationalcoach in Griechenland

Nach einer Reihe schlechter Ergebnisse steht Michael Skibbe Medienberichten zufolge vor dem Aus als Fußball-Nationalcoach Griechenlands. Dies meldeten mehrere griechische Sport-Medien übereinstimmend. dpa

Die Entscheidung soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Nachmittag bei einer Sitzung des Vorstandes des Fußball-Verbandes EPO getroffen werden.

Zuletzt hatte die Mannschaft in der Nations League auswärts mit 0:2 in Finnland verloren, die Athener Sportpresse wertete den Auftritt der Auswahl als „miserable Leistung“. Griechenland hat nach vier Spielen sechs Zähler Rückstand auf Finnland und kaum noch Chancen auf Rang eins und den damit verbundenen Aufstieg in die B-Liga.

Der frühere Bundesliga-Coach Skibbe hatte die griechische Nationalelf seit Oktober 2015 trainiert. Nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 und den jüngsten enttäuschenden Leistungen war der 53-Jährige jedoch mehr und mehr in die Kritik geraten. Das Team hatte in der Nations League 1:2 in Ungarn verloren und in Estland und zu Hause gegen Ungarn nur mit viel Mühe jeweils knapp 1:0 gewonnen.

