Corona-Krise : SKN St. Pölten gewinnt bei Bundesliga-Neustart in Österreich

Wien Beim Neustart der österreichischen Bundesliga nach der Corona-Pause hat der SKN St. Pölten wichtige Punkte gesammelt. Bei WSG Tirol gewann das Team mit 5:0 (3:0).

Die Bundesliga war in Österreich Mitte März nach 22 Spieltagen unterbrochen worden. In den vergangenen Wochen wurde dann ähnlich wie in Deutschland ein Konzept für Geisterspiele entwickelt. Die Personen im Stadion werden in drei Gruppen unterteilt, die zum Teil räumlich voneinander getrennt werden. Die Mannschaften müssen zudem regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Im Idealfall sollen so alle verschobenen Spiele im Juni und Juli nachgeholt werden.