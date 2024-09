Deutschland oder Türkei? Sky: VfB-Kapitän hat Entscheidung für Türkei getroffen

Karazor soll demnach im Kader stehen, der am 4. Oktober bekanntgegeben wird für die kommenden Länderspiele gegen Montenegro und Island. „Natürlich mache ich mir Gedanken über die Nationalmannschaft. Da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was meine Personalie betrifft“, hatte er in der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Heimspiel an diesem Dienstag gegen Sparta Prag gesagt.