Primera División Späte Siege für Real Madrid und Barcelona

Largie Ramazani mit einem Tor in der ersten Spielminute und Edgar (43. Minute) hatten den Gast vor der Halbzeit überraschend in Führung gebracht. Doch anschließend trafen Jude Bellingham (57.) per Handelfmeter und Vinicius Junior (67.) zum Ausgleich. Als es nach einem Unentschieden aussah, staubte Carvajal nach einem Pfostentreffer von Bellingham ab und erzielte das umjubelte Siegtor.