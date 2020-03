Coronavirus-Pandemie : Spanien: Fußballverband und Liga richten sich nach Regierung

Ein Blick in das leere Santiago-Bernabeu-Stadion in Madrid. Foto: Stf/AP/dpa.

Madrid Der Spanische Verband RFEF und die Liga richten sich bei der Fußball-Pause im Land nach den Empfehlungen der Regierung.

Sie werde so lange dauern, bis staatliche Stellen angeben, dass Fußball ohne gesundheitliche Risiken möglich sei. Das teilten der Fußball-Verband und La Liga in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Ursprünglich war der Spielbetrieb für zwei Wochen unterbrochen worden, aber Spanien ist eines der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Länder.