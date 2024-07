Fußball Spaniens Morata vor Wechsel zur AC Mailand

Morata war früher schon in der Serie A aktiv, bei Juventus Turin. Zwischenzeitlich stand er auch für Real Madrid und den FC Chelsea auf dem Platz. Der Spanier gilt als Wunschkandidat des neuen Trainers Paulo Fonseca. In der abgelaufenen Saison landete der AC Mailand in der Serie A hinter dem Stadtrivalen Inter auf Platz zwei.