Premier League „Spiel des Wochenendes“: Noch einmal Klopp gegen Guardiola

Zu Klopps großem Merseyside-Goodbye sind weitere Trophäen möglich, sogar das sogenannte Quadruple ist drin: Den Ligapokal hat Klopp Ende Februar bereits gewonnen - und im FA Cup und in der Europa League ist seine Mannschaft ebenfalls noch aussichtsreich dabei. Am Donnerstag setzte sich Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel 5:1 bei Sparta Prag durch. Wie tags darauf scherzte Klopp auch danach schon in seiner typischen Art mit den Reportern. Auf die Frage, ob ihn ein Sparta-Spieler für Liverpool interessiere, sagte er: „Ich höre im Sommer auf. Soll ich ihn mit in den Urlaub nehmen?“