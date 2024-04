Fußball Spielabbruch in Serie A: Ndicka bricht zusammen

Der Ex-Bundesliga-Profi Evan Ndicka von der AS Rom brach in der 70. Minute mitten auf dem Spielfeld zusammen und fasste sich dabei an die Brust. Kurz darauf wurde er von Rettungskräften auf einer Trage vom Platz getragen. Der 24-Jährige war bei Bewusstsein und zeigte auf dem Weg vom Spielfeld unter dem Applaus der Fans in Udine einen erhobenen Daumen.