Serie A : Spieler des AS Rom wegen Gotteslästerung gesperrt

Spieler des AS Rom wegen Gotteslästerung gesperrt

Bryan Cristante vom AS Rom ist wegen Gotteslästerung für ein Spiel gesperrt worden. Foto: Ettore Griffoni/LPS via ZUMA Wire/dpa

Rom Fußball-Profi Bryan Cristante ist wegen Gotteslästerung während einer Partie in der italienischen Liga Serie A für ein Spiel gesperrt worden.

Beim 5:1-Auswärtssieg des Erstligisten AS Rom gegen den FC Bologna am vergangenen Sonntag habe der AS-Mittelfeldmann in der 23. Minute zweifelsfrei eine blasphemische Äußerung von sich gegeben, teilte das Sportgericht der Liga mit. Das hätte die Überprüfung von Fernsehbildern ergeben, hieß es ohne weitere Angaben.