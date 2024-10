Hohe Belastung für Profis Spieler irgendwann „kaputt“: Kroos wettert gegen Club-WM

Angesichts der vielen Wettbewerbe, die gespielt und übertragen werden, hätte man irgendwann „auch echt mal die Schnauze voll“, sagte Kroos. „Als alle, als Spieler, als Fan.“ Die aktuelle Saison, in der es auch mehr Champions-League-Partien gibt als zuvor, sei ohnehin schon ein „Wahnsinn“, so der Ex-Profi. Dann noch ein weiteres Turnier in den Kalender zu packen, sei „unverantwortlich“. Zumal sich schwerere Verletzungen gerade bei Spielern, die in mehreren Wettbewerben unterwegs sind, zuletzt wieder gehäuft hätten.