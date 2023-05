Aktion der Ligue 1 und 2 Spieler wollen Regenbogen-Trikot nicht tragen

Anlässlich des Tages gegen Homophobie hatten die Spieler der Ligue 1 und 2 in Frankreich am Wochenende Trikots getragen, die ihre Nummer in Regenbogenfarben zeigten. Auf dem Rasen wurde vor dem Spiel zudem das Banner platziert: „Homo oder Hetero: Wir tragen alle das gleiche Trikot“.