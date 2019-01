Ein Mitarbeiter des englischen Zweitligisten Leeds United ist mit einem Fernglas am Vereinsgelände des kommenden Gegners Derby County erwischt worden. Was folgte war eine denkwürdige Pressekonferenz von Leeds-Trainer Marcelo Bielsa. Von Christos Pasvantis

Der Wirbel im englischen Fußball war groß. Ein Mitarbeiter des englischen Traditionsklubs Leeds United war am vergangenen Donnerstag dabei aufgeflogen, wie er unweit des Vereinsgeländes das Abschlusstraining von Derby County mit dem Fernglas verfolgte. Leeds gewann einen Tag später das Zweitliga-Duell mit 2:0 – und auf der Insel brannte daraufhin eine große Moraldebatte über das „Spygate“ auf. Als Leeds’ argentinischer Kult-Trainer Marcelo Bielsa (63) nun eine Pressekonferenz einberief, rechneten viele Medienvertreter mit seinem Rücktritt. Weit gefehlt: Bielsa ging in die Offensive.

Der Trainer gab – auf spanisch – zu, den Mitarbeiter nach Derby geschickt zu haben. Er rechtfertigte sich: „Nirgendwo steht, dass man das Trainingselände seiner Gegner nicht betreten und sich dort umsehen darf. Ich habe nicht geschummelt. Wir können darüber diskutieren, ob es gut ist oder nicht, aber ich habe nichts Illegales getan.“ Trainingseinheiten finden in England normalerweise grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der „Spion“ war ertappt und daraufhin sogar von der Polizei abgeführt worden.

Bielsa erklärte: „Wir tun alles, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Wir fühlen uns schuldig, wenn wir nicht genug arbeiten, wenn uns Informationen über die Mannschaften fehlen, auf die wir treffen. Das nimmt uns auch die Angst und die Aufregung.“

Auf solche Spionage angewiesen sei der Argentinier aber nicht. Deswegen zeigte er der anwesenden Presse mit einer detaillierten Präsentation, wie akribisch er sich auf Spiele vorbereitet. Mit Excel-Tabellen und Videoclips nahm er Spieler, Aufstellungen und Taktik von Derby County bis ins winzigste Detail auseinander. Höhepunkt war ein 41 Minuten langes Video über Derbys Angriffsspiel. Seine Spieler, so Bielsa, würden solche Videos in verkürzter Form vor jedem Spiel ansehen. Im Raum lagen zudem Mappen mit ähnlichen Details zu jedem der 23 Gegner in der englischen Championship für die Journalisten aus.

„Meine Mitarbeiter haben alle 52 Spiele von Derby County in der vergangenen Saison analysiert. Das dauert jeweils vier Stunden. Warum wir das getan haben? Weil wir denken, dass das professionell ist“, sagte Bielsa. Diese Informationsflut, das betonte er immer wieder, sei zwar „nutzlos“, dennoch verspüre der Coach den Zwang, sich so gut wie möglich vorzubereiten: „Ich wollte Ihnen damit zeigen, dass wir nicht darauf angewiesen sind, die Trainingseinheiten unserer Gegner zu beobachten. Ich habe bereits alle notwendigen Informationen, bevor ich das tue". Zum Abschluss fügte er an: „Warum ich das tue? Ich denke, ich bin dumm genug dafür. Danke für Ihre Geduld!"

Frank Lampard, Trainer von Derby County, der zunächst empört war, reagierte auf Bielsas denkwürdige Pressekonferenz irritiert: „Ich habe noch nicht gesehen, dass Guardiola so etwas gemacht hat. Oder Klopp. Oder Pochettino. Die machen das hinter verschlossenen Türen, aber nicht öffentlich. Es hat mich überrascht. Es ist unglaublich.“

Bielsa, Spitzname „El Loco“, also „der Verrückte“, macht seinem Ruf damit erneut alle Ehre. Der 63-Jährige, der unter anderem von 1998 bis 2004 die argentinische und von 2007 bis 2011 die chilenische Nationalmannschaft coachte, sagte zu seiner Zeit bei Espanyol Barcelona, dass er von seinem Team 27 verschiedene Einwurfvarianten einstudieren lasse. Zudem soll er über 7000 DVDs über Fußball besitzen. Zu Pressevertretern sagte er einmal: „Eure Waffe als Journalist ist das geschriebene Wort. Meine Waffe ist das gesprochene Wort. Ich brauche etwa 50 Sätze, um mein Konzept zu erklären, Ihr aber packt all meine Worte in eine Zeile."