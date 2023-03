Premier League Spitzenreiter Arsenal baut Vorsprung auf Man City aus

Die Gunners gewannen in der englischen Premier League ihr Heimspiel gegen Crystal Palace 4:1 (2:0) und bauten den Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf acht Punkte aus. Der Titelverteidiger, der am Samstag im FA Cup durch ein 6:0 gegen Zweitligist FC Burnley ins Halbfinale eingezogen war, hat jedoch ein Premier-League-Spiel weniger absolviert als Arsenal. Am 26. April treffen beide Topteams im direkten Duell in Manchester aufeinander.