Premier League : Spurs-Stürmer Kane kündigt Trainingsrückkehr an

London Englands Fußball-Nationalstürmer Harry Kane hat seine Rückkehr ins Training des Premier-League-Clubs Tottenham Hotspur für diesen Samstag angekündigt.

Der Kapitän der Three Lions war nach der Europameisterschaft und dem anschließenden Urlaub noch nicht wieder im Training aufgetaucht. Aus diesem Grund war er von Fans angegangen worden. „Es ist nun fast zehn Jahre her, seit ich mein Debüt für die Spurs gegeben habe. In jedem dieser Jahre habt ihr mir totale Unterstützung und Liebe entgegengebracht“, schrieb Kane weiter. „Deshalb tat es weh, die Kommentare in dieser Woche zu lesen, die meine Professionalität in Frage gestellt haben.“