Nach Corona-Ausbruch : SSC Neapel wartet weiter

Rom Der SSC Neapel wartete auch Stunden vor dem geplanten Anpfiff um 20.45 Uhr noch auf eine Entscheidung der Serie A zum Topspiel bei Juventus Turin.

Die Süditaliener saßen weiterhin in ihrer Heimat fest, nachdem das zuständige Gesundheitsamt wegen zwei Corona-Fällen in der Mannschaft den Abflug tags zuvor verhindert hatte. Das Team, dem auch der ehemalige Leipziger Bundesligaprofi Diego Demme angehört, befindet sich in Quarantäne. Womöglich könnte die Partie mit einer 0:3-Niederlage am grünen Tisch gegen den SSC gewertet werden, wenn Neapel nicht im Stadion erscheint.