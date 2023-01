Italienischer Fußball : Stadionverbote für Auswärtsfans von Roma und Napoli

Rom Nach den jüngsten Ausschreitungen auf einer Autobahnraststätte sind die Fans des SSC Neapel und des AS Rom mit zweimonatigen Stadionverboten bei Auswärtsspielen belegt worden.

Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi verordnete, dass in dem Zeitraum bei den Auswärtsspielen der beiden Mannschaften die Gästeblöcke in den Stadien geschlossen bleiben. Wie das Ministerium darüber hinaus mitteilte, dürfen bei jenen Partien generell keine Eintrittskarten an Menschen verkauft werden, die ihren Wohnsitz in den Provinzen Rom und Neapel haben.