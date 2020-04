Ex-Bundesliga-Coach : Stöger: „Nicht sicher, ob die Watschn für alle gesund ist“

Düsseldorf Der frühere Bundesligatrainer Peter Stöger sieht die Corona-Krise als großen Wendepunkt im Fußball.

Natürlich wolle er die Saison mit Austria zu Ende spielen. „Wenn Spiele nicht möglich sind, dann können wir es nicht ändern. Aber wir Vereine müssen mit Spielen ohne Publikum dafür sorgen, dass es künftig Strukturen in dieser Art noch gibt. Denn wenn sich die Lage in den nächsten Monaten nicht ändert, wird es den Profibetrieb so nicht mehr geben“, sagte Stöger. Geisterspiele seien ein Schritt in Richtung Normalität.