Rio de Janeiro : Straße am Maracanã-Stadion nach Pelé benannt

Straße am Maracanã-Stadion nach Pelé benannt

In Rio de Janeiro ist eine Straße nach der brasilianischen Fußball-Legende Pelé benannt worden. Foto: Bruna Prado/AP/dpa

Rio de Janeiro Eine Woche nach dem Tod von Pelé ist in Rio de Janeiro eine Straße nach der brasilianischen Fußball-Legende benannt worden.

Ein Abschnitt der mehrspurigen Radial Oeste nahe dem Maracanã-Stadion wird auf einer Länge von 1,4 Kilometern künftig Avenida Rei Pelé (König-Pelé-Allee) heißen, wie die Stadtverwaltung von Rio mitteilte. Pelé war am vergangenen Donnerstag im Alter von 82 Jahren an Krebs gestorben. Nach einer dreitägigen Staatstrauer und einer 24-stündigen Totenwache im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos war der dreimalige Weltmeister am Dienstag beigesetzt worden.