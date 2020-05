Coronavirus-Pandemie : Strenge Auflagen: Ungarn erlaubt Fußballspiele mit Publikum

In Ungarn dürfen die Fans wieder ins Stadion. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Budapest Die ungarische Regierung erlaubt ab heute erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wieder Sportveranstaltungen im Freien mit Publikum.

Dabei gelten jedoch strikte Auflagen, bestimmt der diesbezügliche Regierungserlass, der in der Nacht zum Donnerstag im Ungarischen Amtblatt erschien. So muss unter den Zuschauern die Einhaltung eines Mindestabstands von anderthalb Metern gewährleistet sein. Die Wettkämpfe und Spiele müssen außerdem in Arealen stattfinden, die nicht oder nur teilweise überdacht sind.