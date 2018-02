Stürmer Lacazette fällt beim FC Arsenal mehrere Wochen aus

Der FC Arsenal muss mehrere Wochen auf seinen Stürmer Alexandre Lacazette verzichten. Nach Angaben des Vereins musste sich Lacazette einer Arthroskopie unterziehen. dpa

Der „kleine Eingriff“ am Kniegelenk ist demnach erfolgreich verlaufen. Der Franzose wird aber „etwa vier bis sechs Wochen“ für die Regeneration brauchen, bevor er Arsenal wieder zur Verfügung steht, hieß es.

Damit sind die Gunners vor dem Europa-League-Hinspiel gegen den FK Östersund am Donnerstag offensiv dünn besetzt. Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang, in der Premier League erste Wahl vor Lacazette, ist in der Europa League nicht spielberechtigt, weil er in dieser Saison schon für den BVB in der Champions League aufgelaufen ist. Die Angreifer Alexis Sanchez, Olivier Giroud und Theo Walcott hatte Arsenal im Winter abgegeben.

Vereinsmitteilung FC Arsenal

BBC-Bericht