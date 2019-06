Copa América : Südamerikameister Chile nach Kartenfestival im Viertelfinale

Alexis Sánchez traf für Chile zum Sieg. Foto: Ricardo Mazalan/AP.

Salvador Titelverteidiger Chile ist mit einem 2:1 (1:1)-Sieg über Ecuador ins Viertelfinale der Südamerika-Meisterschaft eingezogen.

Bereits in der 8. Minute ging die Mannschaft von Nationalcoach Reinaldo Rueda in Salvador durch einen Treffer von José Fuenzalida in Führung. Enner Valencia gelang in der 26. Minute der Ausgleich für Ecuador. In der 51. Minute traf Alexis Sánchez zum Endstand.

In der kampfbetonten Partie verteilte der Schiedsrichter zwölf Gelbe Karten und stellte den Ecuadorianer Gabriel Achilier in der 89. Minute vom Platz. Grund war ein grobes Foul an Ex-Bayern-Profi Arturo Vidal.