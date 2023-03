Testspiel Südkorea verspielt Sieg bei Klinsmann-Debüt gegen Kolumbien

Südkoreas Stürmerstar und Mannschaftskapitän Heung-Min Son brachte den WM-Vierten von 2002 mit einem Doppelpack (10. Minute/45.+2) in Führung. Der frühere Bayern-Profi James Rodríguez (46.) und Jorge Carrascal (49.) glichen für die Südamerikaner kurz nach dem Seitenwechsel aus. Im nächsten Match trifft Südkorea am Dienstag in Seoul auf den zweimaligen Weltmeister Uruguay.