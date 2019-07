Fokus auf Messi : „Superclásico“ an Brasiliens Ort der Schande

„Superclásico“ an Brasiliens Ort der Schande

Belo Horizonte Wieder ein Halbfinale mit Brasilien. Wieder in Belo Horizonte. Und wieder fehlt der verletzte Neymar. Wie am 8. Juli 2014, als die Seleção bei der Weltmeisterschaft mit 1:7 gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unterging.

Am 2. Juli (Ortszeit/Mittwoch 2.30 Uhr MESZ) treffen die Brasilianer im Halbfinale der Copa América am Ort der Schmach auf Argentinien - und damit auf Lionel Messi.

„Er ist der größte Spieler aller Zeiten“, sagte am Wochenende Verteidiger Thiago Silva. Vielleicht, um Brasiliens Legende Pelé nicht auf die Füße zu treten, fügte er hinzu: „Der größte, den ich habe spielen sehen.“ „Mit Messi ist alles möglich.“ So zitierte das argentinische Sportportal „Olé“ einige Fans der Albiceleste, die in Belo Horizonte auf die Ankunft ihrer Mannschaft warteten.