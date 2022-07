Ligue 1 : Superstar Neymar will bei Paris Saint-Germain bleiben

Superstar Neymar will bei Paris Saint-Germain bleiben

Ist vertraglich noch drei Jahre an Paris Saint-Germain gebunden: Neymar. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Saitama Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar sieht seine Zukunft trotz Transfergerüchten beim französischen Meister Paris Saint-Germain.

„Ich möchte in Paris bleiben“, sagte der 30-Jährige nach einem 3:0-Testspielsieg gegen die Urawa Red Diamonds im japanischen Saitama. Er habe noch einen Vertrag über mehrere Jahre, betonte Neymar, und der Club habe ihm persönlich nicht mitgeteilt, sich in diesem Sommer schon von ihm trennen zu wollen.

Neymar ist vertraglich noch drei Jahre an Paris gebunden, zuletzt war der Nationalspieler mit Manchester City, dem FC Chelsea und Juventus Turin in Verbindung gebracht worden. Laut französischer Medienberichte will sich PSG von dem Offensivspieler trennen und dadurch viel Geld einnehmen. „Bis jetzt wurde mir nichts gesagt“, sagte Neymar, der sich laut eigener Aussagen im Team mit den Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé wohl und glücklich fühlt: „Die Wahrheit ist, alles ist gut.“ Außerdem habe er „niemand etwas zu beweisen“.