Trauer um Trainer-Legende Sven-Göran Eriksson: Eine „Svensation“ nicht nur in England

Seine erste Trainerstation war der damalige schwedische Drittligist Degersfors IF, den er in den 1970er Jahren in die zweite Liga führte. Erikssons moderne Trainingsmethoden sprachen sich in dem skandinavischen Land schnell herum, so dass der Erstliga-Club IFK Göteborg auf ihn aufmerksam wurde. Der damals finanziell angeschlagene Verein brauchte frischen Wind und wagte mit Eriksson einen Neuanfang - mit Erfolg: In der Debütsaison des jungen Trainers wurde der Club aus der zweitgrößten Stadt Schwedens 1979 Pokalsieger und Vize-Meister.