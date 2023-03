Testspiel gegen Estland Szoboszlai: Elfer mit Schere, Stein, Papier ausgeknobelt

Am Freitag klärte Szoboszlai via Instagram über die Szene auf. „Im Spiel ging es nicht um das Ego“, schrieb der 22-Jährige. „Ich wollte die Situation nicht als Kapitän entscheiden, sondern als Teamspieler. Deshalb haben wir uns dazu entschieden.“ Zudem stellte Szoboszlai klar, was beim nächsten Elfmeter für Ungarn passieren wird: „Er hat verschossen, das nächste Mal schieße ich.“