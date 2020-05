Neustart in England : Telegraph: Regierung unterstützt Premier-League-Fortsetzung

Die Saison in der Premier League soll am 12. Juni wieder starten. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa

London Die Fortsetzung der Fußball-Saison in der englischen Premier League ab Juni wir immer wahrscheinlicher.

Schon in der kommenden Woche könnten die Vereine mit dem Training beginnen. Am Montag wollten die Premier-League-Clubs in einer Videokonferenz das weitere Vorgehen besprechen. Voraussichtlich wird auch darüber abgestimmt, wie mit Spielerverträgen umgegangen wird, die am 30. Juni - und damit vor dem verspäteten Ende der Fußball-Saison - auslaufen. Die FIFA hatte empfohlen, die Verträge so zu verlängern, dass sie die restlichen Spiele abdecken.