Wechselwilliger Weltfußballer : Testboykott und Liga-Konter: Messi-Konflikt spitzt sich zu

Lionel Messi will den FC Barcelona verlassen. Foto: Joan Monfort/AP/dpa

Madrid Im Konflikt zwischen Barça und Weltfußballer Lionel Messi schlägt sich die spanische Profiliga auf die Seite des Clubs. In Katalonien werden plötzlich Erinnerungen an einen deutschen Star wach, der einen ähnlichen Aufstand wie Messi probte - und dafür zahlen musste.

Der Konflikt um den wechselwilligen Lionel Messi eskaliert. Der zum Abschied entschlossene Weltfußballer blieb am Sonntag zunächst den obligatorischen Corona-Tests bei seinem Noch-Arbeitgeber FC Barcelona einfach fern.

Messi wäre bei den Corona-Tests am Sonntag um 10.15 Uhr an der Reihe gewesen. Der Arzt und mit ihm Dutzende Reporter und Fotografen warteten vergebens. „Messi kam nicht zu den PCR-Tests“, titelte die katalanische Zeitung „Sport“ gleich mit drei Ausrufezeichen. Dass er nicht verschlafen hatte, war spätestens nachmittags klar. Eine solch drastischer Kurs des Profis war nicht unbedingt erwartet worden.

Es steht fest, dass Messi auch nicht an der ersten Trainingseinheit zur Vorbereitung auf die neue Saison am Montag um 17.30 Uhr im Trainingszentrum Ciutat Esportiva Joan Gamper teilnehmen wird. Nach dem verpassten Test ist das laut den Sicherheitsregeln der Primera División verboten.

Der Test- und Trainingsboykott bringt den Streit zwischen Profi und Verein in eine neue Dimension. Die Chefetage des Clubs um Präsident Josep Bartomeu werde bald zusammenkommen, um über Konsequenzen zu beraten, so spanische Medien. Auch Sanktionen seien drin. Der Stürmer will den LaLiga-Vizemeister ablösefrei verlassen. Er beruft sich auf eine Klausel, die ihm dies bis kurz vor Ende einer Saison gestattet.