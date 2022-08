Premier League : „The Sun“: Chelsea will Vertrag mit Tuchel verlängern

„The Sun“: Chelsea will Vertrag mit Tuchel verlängern

Der FC Chelsea will mit Trainer Thomas Tuchel verlängern. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

London Der englische Premier-League-Verein FC Chelsea will den Vertrag mit seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel einem Medienbericht zufolge vorzeitig verlängern.

Wie die Boulevardzeitung „The Sun“ erfahren haben will, planen die neuen Clubinhaber, Tuchel bis 2026 an Chelsea binden. Demnach laufen die Gespräche über die Vertragsverlängerung bereits, befinden sich aber noch am Anfang. Der aktuelle Vertrag des Trainers läuft noch bis zum Sommer 2024.