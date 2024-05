Ex-HSV-Coach Tim Walter neuer Trainer bei Hull City

Walter war im Februar nach etwa zweieinhalb Jahren beim HSV freigestellt worden. Zuvor war er zweimal mit den Hanseaten in der Relegation am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert. Auch in der abgelaufenen Saison drohte das große Ziel zu scheitern, daher trennte sich der Club von Walter und holte Steffen Baumgart. Doch auch unter Baumgarts Regie verpasste der HSV den Gang in die Bundesliga und wurde Vierter.