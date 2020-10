Nations League : Titel-Träume: England-Sieg über Belgien ein EM-Signal

London Mit dem Sieg gegen Belgien führt England die Tabelle seiner Gruppe in der Nations League an. Doch auf der Insel schauen sie bereits auf ein wichtigeres Turnier im kommenden Jahr.

In England träumen sie mal wieder. Seit mehr als 40 Jahren brachte die in der eigenen Wahrnehmung größte aller Fußball-Nationen regelmäßig vielversprechende Talente hervor, die unter dem Banner der Three Lions ebenso regelmäßig versagten.

„Das war ein Signal für die EM. England hat den Mentalitätstest bestanden“, befand der „Daily Mirror“. Die BBC kommentierte: „Mit Blick auf das große Ganze, abgesehen von der Tabellenführung in der Gruppe 2, wird dieser Sieg Southgate vollends zufrieden stellen, da seine Mannschaft gegen einen großen Gegner abgeliefert hat.“ „Das Team hat gewonnen, ohne sonderlich gut zu spielen. Das ist es, was Sieger tun. Dafür werden Sieger gepriesen“, analysierte der „Daily Telegraph“.

Was die zarte Hoffnung auf den ersten Titel seit dem einzigen Titel - 1966, WM, Deutschland, Wembley-Tor - aufkeimen lässt, sind die Umstände des Sieges über die Nummer eins der Weltrangliste. Bei England fehlten in Raheem Sterling, Dele Alli und Jadon Sancho die drei Höchstbegabten. Der bereits mit der Ikone Paul Gascoigne verglichene Jack Grealish erhielt ebenfalls eine Pause. Doch es stimmt gerade auch in der Breite des Kaders, aus dem Mason Mount als Sieg-Torschütze hervorstach. Zuvor hatte Marcus Rashford per Elfmeter die belgische Strafstoß-Führung durch Romelu Lukaku ausgeglichen.