SSC Neapel Top-Stürmer Osimhen von Wolfsburg-Zeit geprägt

„Wolfsburg war für mich eine gute Chance, um zu wachsen. Ich habe auch aus diesen Rückschlägen gelernt. Die Zeit in Wolfsburg hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin“, sagte der 24 Jahre alte Fußballer am Mittwoch nach dem Champions-League-Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt in Neapel bei Sport1. Zuvor hatte er zwei Tore erzielt.