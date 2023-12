Premier League Torhüter Lloris wechselt von Tottenham nach Los Angeles

Die Saison in der Major League Soccer beginnt am 24. Februar 2024 mit dem Spiel von Lionel Messis Inter Miami gegen Real Salt Lake. Der neue Lloris-Club LAFC wurde im vergangenen Jahr Champion und scheiterte in diesem Jahr erst im Finale an Columbus Crew. „Wir sind in guten Händen“, meinte Lloris neuer Club. Der Franzose erhält in Los Angeles einen Einjahresvertrag mit Option für 2025 und 2026.