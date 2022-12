Premier League : Torreicher Start in den Boxing Day: Tottenham rettet Punkt

Tottenham-Kapitän Harry Kane (r) trifft per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:2. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

London Der traditionelle Boxing Day in der englischen Premier League ist verheißungsvoll gestartet. Im ersten Spiel in Englands Topliga am zweiten Weihnachtstag trennten sich der FC Brentford und Tottenham Hotspur nach unterhaltsamen 90 Minuten leistungsgerecht mit 2:2 (1:0).

Englands Fußballstar Harry Kane (65. Minute) und der frühere Bundesligaprofi Pierre-Emile Höjbjerg (71.) retteten dem Tabellenvierten Tottenham nach einem 0:2-Rückstand immerhin noch ein Unentschieden.

Für Kane, der beim WM-Viertelfinal-Aus Englands gegen Frankreich einen Elfmeter vergeben hatte, war es bereits das zehnte Premier-League-Tor am Boxing Day. Damit stieg der Angreifer in dieser Wertung zum alleinigen Rekordtorjäger vor Robbie Fowler (9) auf.

Tottenham ohne Romero und Lloris

Brentford, das vor der Ligapause wegen der WM überraschend bei Meister Manchester City 2:1 gewonnen hatte, war durch den deutschen Profi Vitaly Janelt (15.) und Torjäger Ivan Toney (54.) in Führung gegangen.

Bei Tottenham stand der frisch gekürzte argentinische Weltmeister Cristian Romero nicht im Kader. Torhüter Hugo Lloris, der als Kapitän mit Frankreich im Elfmeterschießen das WM-Finale verloren hatte, saß an seinem 36. Geburtstag aus Belastungsgründen auch nur auf der Bank. „Nach einer WM ist es wichtig, den Spielern ein bisschen Erholung zu geben“, begründete Trainer Antonio Conte.

Anders als in anderen europäischen Topligen rollt in der Premier League auch an Weihnachten der Ball. Der Begriff „Boxing Day“ geht auf eine alte britische Tradition am 26. Dezember zurück, an dem Tag hatten Angestellte von ihren Arbeitgebern meist eine Weihnachts-Box geschenkt bekommen. Der erste Boxing Day in der Premier League fand 1966 statt.

© dpa-infocom, dpa:221226-99-20962/2

(dpa)