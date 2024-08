Premier League Torschütze Haaland scherzt: „Mannschaft braucht mich nicht“

„Wenn man all die Verteidiger sieht, wie gut sie spielen, und auch die Mittelfeldspieler, dann sieht es so aus - und Pep Guardiola wird nicht mögen, dass ich das sage - als ob die mich gar nicht brauchen“, sagte der Ex-Dortmunder, bevor er ernst wurde. „Nein, natürlich muss ich mehr involviert sein, das ist das, was Pep will. Aber in Spielen wie diesem, muss ich das mehr eingebunden sein? Das ist die Eine-Million-Dollar-Frage. Ich will mehr Assists haben und ein besserer Spieler werden.“