Brasilianisches Nationalteam Torwart heizt Gerüchte um Ancelotti an

Ancelotti steht noch bis zum Sommer 2024 bei Real Madrid unter Vertrag. In der Champions League will Manchester-City-Torhüter Ederson nun dafür sorgen, dass der 63-jährige Italiener möglichst vorzeitig frei wird. „Wir werden versuchen, Real Madrid rauszuwerfen, damit er so schnell wie möglich kommen kann“, sagte Ederson lachend.